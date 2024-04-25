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Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 25.04.2024
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13:17 25.04.2024 (обновлено: 16:00 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/miting-1942253664.html
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 25.04.2024
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины
Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:17
2024-04-25T16:00
в мире
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости. Стражи порядка разогнали несколько десятков учащихся с палестинскими флагами в руках, собравшихся на площади Пантеон близ Университета Сорбонны, где выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Студенты скандировали лозунги с осуждением политики официального Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной."Мы - представители национального студенческого союза - собрались рядом со стенами Сорбонны, где выступает с речью президент Франции. Мы хотели, чтобы власти услышали голос студентов, призывающих к прекращению огня, доставке необходимой гуманитарной помощи жителям сектора Газа и прекращению геноцида палестинцев", - сказала РИА Новости одна из участниц студенческой акции протеста
https://ria.ru/20240425/konflikt-1915630213.html
https://radiosputnik.ru/20240421/palestina-1941374646.html
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в мире, франция, париж, израиль, эммануэль макрон, палестина
В мире, Франция, Париж, Израиль, Эммануэль Макрон, Палестина
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины

Во Франции полиция разогнала митинг студентов в поддержку палестинского народа

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка разогнали несколько десятков учащихся с палестинскими флагами в руках, собравшихся на площади Пантеон близ Университета Сорбонны, где выступал президент Франции Эммануэль Макрон.
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Студенты скандировали лозунги с осуждением политики официального Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.
"Мы - представители национального студенческого союза - собрались рядом со стенами Сорбонны, где выступает с речью президент Франции. Мы хотели, чтобы власти услышали голос студентов, призывающих к прекращению огня, доставке необходимой гуманитарной помощи жителям сектора Газа и прекращению геноцида палестинцев", - сказала РИА Новости одна из участниц студенческой акции протеста
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