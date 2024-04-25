https://ria.ru/20240425/miting-1942253664.html
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 25.04.2024
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины
Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:17
2024-04-25T13:17
2024-04-25T16:00
в мире
франция
париж
израиль
эммануэль макрон
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости. Стражи порядка разогнали несколько десятков учащихся с палестинскими флагами в руках, собравшихся на площади Пантеон близ Университета Сорбонны, где выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Студенты скандировали лозунги с осуждением политики официального Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной."Мы - представители национального студенческого союза - собрались рядом со стенами Сорбонны, где выступает с речью президент Франции. Мы хотели, чтобы власти услышали голос студентов, призывающих к прекращению огня, доставке необходимой гуманитарной помощи жителям сектора Газа и прекращению геноцида палестинцев", - сказала РИА Новости одна из участниц студенческой акции протеста
https://ria.ru/20240425/konflikt-1915630213.html
https://radiosputnik.ru/20240421/palestina-1941374646.html
франция
париж
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, израиль, эммануэль макрон, палестина
В мире, Франция, Париж, Израиль, Эммануэль Макрон, Палестина
Во Франции разогнали несанкционированный митинг в поддержку Палестины
Во Франции полиция разогнала митинг студентов в поддержку палестинского народа
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Французская полиция в четверг разогнала несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка разогнали несколько десятков учащихся с палестинскими флагами в руках, собравшихся на площади Пантеон близ Университета Сорбонны, где выступал президент Франции Эммануэль Макрон.
Студенты скандировали лозунги с осуждением политики официального Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.
"Мы - представители национального студенческого союза - собрались рядом со стенами Сорбонны, где выступает с речью президент Франции. Мы хотели, чтобы власти услышали голос студентов, призывающих к прекращению огня, доставке необходимой гуманитарной помощи жителям сектора Газа и прекращению геноцида палестинцев", - сказала РИА Новости одна из участниц студенческой акции протеста