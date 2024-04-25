https://ria.ru/20240425/mir-1942197901.html

Британский политик сделал неожиданное заявление о России

Британский политик сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.04.2024

Британский политик сделал неожиданное заявление о России

Западным странам необходимы мирные отношения с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:33

2024-04-25T09:33

2024-04-25T10:44

в мире

россия

лондон

великобритания

андрей келин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Западным странам необходимы мирные отношения с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X."Мир с Россией", — призвал он.Куртен также отметил, что Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Кроме того, добавил он, союзникам Украины следует содействовать окончанию конфликта в этой бывшей советской республике.В декабре прошлого года посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британское правительство разорвало не только политические связи со страной, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. Он также подчеркнул, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу.

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942131532.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин