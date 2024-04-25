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Британский политик сделал неожиданное заявление о России
Британский политик сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.04.2024
Британский политик сделал неожиданное заявление о России
Западным странам необходимы мирные отношения с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:33
2024-04-25T09:33
2024-04-25T10:44
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Западным странам необходимы мирные отношения с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X."Мир с Россией", — призвал он.Куртен также отметил, что Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Кроме того, добавил он, союзникам Украины следует содействовать окончанию конфликта в этой бывшей советской республике.В декабре прошлого года посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британское правительство разорвало не только политические связи со страной, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. Он также подчеркнул, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу.
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html
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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин
Британский политик сделал неожиданное заявление о России
Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией