https://ria.ru/20240425/mintsifry-1942307975.html

Минцифры хочет обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

Минцифры хочет обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт - РИА Новости, 25.04.2024

Минцифры хочет обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

Минцифры РФ планирует обязать иностранных граждан регистрироваться в Единой биометрической системе, когда они оформляют сим-карты российских операторов, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:42

2024-04-25T16:42

2024-04-25T16:43

общество

технологии

россия

максут шадаев

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минцифры РФ планирует обязать иностранных граждан регистрироваться в Единой биометрической системе, когда они оформляют сим-карты российских операторов, заявил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего". "Минцифры внесло на согласование в ведомства законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно регистрироваться в Единой биометрической системе. И это будет история обязательная. Ну и, скорее всего, как-то в перспективе будем обсуждать в целом наведение порядка и уменьшение доли серых сим-карт, которые у нас, к сожалению, пока присутствуют", - сказал Шадаев. Он отметил, что законопроект предусматривает еще одну меру, которая позволит снизить число серых сим-карт. По словам министра, важно, чтобы в личном кабинете на "Госуслугах" пользователь видел информацию обо всех договорах и номерах, которые на него зарегистрированы. "Потому что нам кажется, что основной фрод сейчас не в том, что сим-карты оформляются на несуществующих людей, а в том, что их оформляют на настоящих людей, которые про это не знают, потом эти сим-карты идут в "серый оборот". Каждый из нас увидит все договора, все номера, и если в этом списке будет договор, который человек не заключал, то он по одному клику, соответственно, сможет его расторгнуть", - сказал Шадаев. Он также напомнил, что ЦБ выступил с инициативой объединить усилия операторов связи, банков, Минцифры и МВД и попробовать построить единую платформу, которая бы дополнительно работала на антифрод.

https://ria.ru/20240201/profil-1924760913.html

https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, максут шадаев, центральный банк рф (цб рф)