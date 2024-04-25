https://ria.ru/20240425/minirovanie-1942378985.html

В Дагестане 10-летняя девочка "заминировала" несколько школ

В Дагестане 10-летняя девочка "заминировала" несколько школ - РИА Новости, 25.04.2024

В Дагестане 10-летняя девочка "заминировала" несколько школ

Десятилетняя девочка в Дагестане позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T22:40

2024-04-25T22:40

2024-04-25T22:40

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махачкала

хасавюртовский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Дагестане позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. "Двадцать пятого апреля на номер экстренных служб Дагестана поступил звонок о том, что в нескольких школах Махачкалы "заложены вз....ные устройства". Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка – жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса", – написала Гариева. По ее словам, девочка рассказала полицейским, что взяла старый телефон отца и пошла в школу. Возвращаясь после занятий, она позвонила на номер 112 и заявила о якобы заложенных устройствах. На родителей девочки составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). На видео, которое опубликовала Гариева, девочка говорит, что видела подобное по телевизору, а на вопрос, зачем она это сделала, отвечает: "просто так".

https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html

https://ria.ru/20240327/kiberterrorist-1936247098.html

махачкала

хасавюртовский район

россия

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происшествия, махачкала, хасавюртовский район, россия