https://ria.ru/20240425/migranty-1942237984.html

В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах

В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024

В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах

Четверо сотрудников полиции, обвиняемых по делу о постановке на учет 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, уволены из органов, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:15

2024-04-25T12:15

2024-04-25T15:51

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четверо сотрудников полиции, обвиняемых по делу о постановке на учет 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, уволены из органов, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Ранее в подмосковном главке СК России сообщили, что 14 человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье. По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в Реутове и Балашихе, где те фактически не проживали. В СК уточнили, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали организатора и активных членов группы, из которых четверо являются сотрудниками МУ МВД России "Балашихинское". Они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будут привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - сказала Петрова. Также она уточнила, что в ходе обыска обнаружены деньги, ноутбуки, флешки, банковские карты, копии миграционных документов. Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции, получении и даче взяток в особо крупном размере.

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

https://ria.ru/20240410/zakonotvorchestvo-1939121256.html

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)