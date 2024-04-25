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В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024
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12:15 25.04.2024 (обновлено: 15:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/migranty-1942237984.html
В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах
В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024
В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах
Четверо сотрудников полиции, обвиняемых по делу о постановке на учет 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, уволены из органов, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:15
2024-04-25T15:51
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четверо сотрудников полиции, обвиняемых по делу о постановке на учет 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, уволены из органов, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Ранее в подмосковном главке СК России сообщили, что 14 человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье. По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в Реутове и Балашихе, где те фактически не проживали. В СК уточнили, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали организатора и активных членов группы, из которых четверо являются сотрудниками МУ МВД России "Балашихинское". Они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будут привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - сказала Петрова. Также она уточнила, что в ходе обыска обнаружены деньги, ноутбуки, флешки, банковские карты, копии миграционных документов. Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции, получении и даче взяток в особо крупном размере.
https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье уволили четырех полицейских по делу о нелегальных мигрантах

В Балашихе уволили полицейских, обвиняемых в организации незаконной миграции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четверо сотрудников полиции, обвиняемых по делу о постановке на учет 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, уволены из органов, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Ранее в подмосковном главке СК России сообщили, что 14 человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье. По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в Реутове и Балашихе, где те фактически не проживали. В СК уточнили, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали организатора и активных членов группы, из которых четверо являются сотрудниками МУ МВД России "Балашихинское". Они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будут привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - сказала Петрова.
Также она уточнила, что в ходе обыска обнаружены деньги, ноутбуки, флешки, банковские карты, копии миграционных документов.
Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции, получении и даче взяток в особо крупном размере.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна ПетроваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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