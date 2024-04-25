https://ria.ru/20240425/migranty-1942217712.html

В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах

В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024

В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах

Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:03

2024-04-25T11:03

2024-04-25T11:10

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт "а" часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали."В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации", - добавляется в сообщении.Отмечается, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом.

https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)