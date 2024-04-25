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В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024
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11:03 25.04.2024 (обновлено: 11:10 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/migranty-1942217712.html
В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах
В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 25.04.2024
В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах
Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:03
2024-04-25T11:10
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт "а" часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали."В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации", - добавляется в сообщении.Отмечается, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом.
https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html
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балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах

В Балашихе четырех полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт "а" часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали.
"В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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