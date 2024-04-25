В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах
В Балашихе четырех полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт "а" часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчинённых и стажер за сумму более одного миллиона рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1500 иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали.
"В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что 12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое - под домашним арестом.