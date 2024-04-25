https://ria.ru/20240425/mchs-1942274559.html

В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение

В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 25.04.2024

В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение

Открытый огонь в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:50

2024-04-25T14:50

2024-04-25T14:52

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Открытый огонь в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в Свердловской области ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)