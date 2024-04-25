https://ria.ru/20240425/mchs-1942274559.html
В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение
В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 25.04.2024
В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение
Открытый огонь в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:50
2024-04-25T14:50
2024-04-25T14:52
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Открытый огонь в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в Свердловской области ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В кафе в Нижнем Тагиле ликвидировали открытое горение
МЧС: открытый огонь в кафе в Нижнем Тагиле полностью ликвидировали