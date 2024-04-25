https://ria.ru/20240425/mchs-1942214863.html

Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае

Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае - РИА Новости, 25.04.2024

Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае

Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае, в настоящее время на реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика, сообщило краевое... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:52

2024-04-25T10:52

2024-04-25T10:52

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 апр - РИА Новости. Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае, в настоящее время на реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика, сообщило краевое МЧС. По данным ведомства, под водой находятся 30 приусадебных участков в Чусовом, Александровске, поселке Всеволодо-Вильва и Гайнском округе. Освободились от воды мост в селе Моховое под Кунгуром и четыре садовых участка в Александровске. "На территории края в реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика от -80 до +46 см (по гидропостам ПЦГМС). В последующие двое-четверо суток (25-28 апреля) в реках края ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. Ожидаемые в этот период осадки могут осложнить ход развития половодья", – говорится в сообщении. По данным синоптиков, в четверг днем в Перми +7 градусов, идет дождь со снегом. В пятницу и выходные температура воздуха будет от +13 до +20 градусов, ожидаются дожди.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

пермский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия