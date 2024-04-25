https://ria.ru/20240425/mchs-1942214863.html
Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае
Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае - РИА Новости, 25.04.2024
Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае
Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае, в настоящее время на реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика, сообщило краевое... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:52
2024-04-25T10:52
2024-04-25T10:52
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 апр - РИА Новости. Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае, в настоящее время на реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика, сообщило краевое МЧС. По данным ведомства, под водой находятся 30 приусадебных участков в Чусовом, Александровске, поселке Всеволодо-Вильва и Гайнском округе. Освободились от воды мост в селе Моховое под Кунгуром и четыре садовых участка в Александровске. "На территории края в реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика от -80 до +46 см (по гидропостам ПЦГМС). В последующие двое-четверо суток (25-28 апреля) в реках края ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. Ожидаемые в этот период осадки могут осложнить ход развития половодья", – говорится в сообщении. По данным синоптиков, в четверг днем в Перми +7 градусов, идет дождь со снегом. В пятницу и выходные температура воздуха будет от +13 до +20 градусов, ожидаются дожди.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае
МЧС: дожди могут осложнить ситуацию с половодьем в Пермском крае