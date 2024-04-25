https://ria.ru/20240425/mchs-1942203623.html
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:00
2024-04-25T10:00
2024-04-25T10:33
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к тушению пожара привлечены 58 человек и 15 единиц техники.По данным МЧС РФ, в каждой горящей емкости находится по 200 литров нефтепродуктов.
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
МЧС: площадь пожара на месте возгорания в Омске составляет 500 квадратов