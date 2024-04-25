https://ria.ru/20240425/mchs-1942203623.html

В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами

В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024

В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами

Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:00

2024-04-25T10:00

2024-04-25T10:33

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к тушению пожара привлечены 58 человек и 15 единиц техники.По данным МЧС РФ, в каждой горящей емкости находится по 200 литров нефтепродуктов.

https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html

омск

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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)