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В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024
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10:00 25.04.2024 (обновлено: 10:33 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/mchs-1942203623.html
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:00
2024-04-25T10:33
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к тушению пожара привлечены 58 человек и 15 единиц техники.По данным МЧС РФ, в каждой горящей емкости находится по 200 литров нефтепродуктов.
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами

МЧС: площадь пожара на месте возгорания в Омске составляет 500 квадратов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара на месте возгорания емкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске составляет порядка 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к тушению пожара привлечены 58 человек и 15 единиц техники.
По данным МЧС РФ, в каждой горящей емкости находится по 200 литров нефтепродуктов.
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ПроисшествияОмскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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