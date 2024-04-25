https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html

Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито

Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито - РИА Новости, 25.04.2024

Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито

Для России не имеет значения, кто одержит победу на американских выборах, идеальным президентом США был бы человек, понимающий, что период гегемонии ушел, но... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:18

2024-04-25T10:18

2024-04-25T12:51

сша

валентина матвиенко

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для России не имеет значения, кто одержит победу на американских выборах, идеальным президентом США был бы человек, понимающий, что период гегемонии ушел, но такой личности нет на горизонте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Да нам абсолютно все равно - кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито, на самом деле", - сказала она в интервью РИА Новости.Матвиенко отметила, что, если все пойдет линейно, на финиш выходят два кандидата, хотя в США "может пойти и не линейно"."Один или другой - для нас нет никакого значения. Ничего не изменится. Вот если спросить: какого бы мы кандидата хотели? Идеальный ответ: это должен быть человек, который понимает, что все, период гегемонии ушел, ушел такой этап исторического развития, что США должны быть ответственным государством в целом за обстановку в мире. То есть должна быть такая историческая личность. Ее нет, и на горизонте нет", - сказала Матвиенко.Спикер верхней палаты российского парламента вспомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет работать с любым президентом, кому окажет доверие американский народ."И это абсолютная правда. Но применительно к системе Соединенных Штатов Америки об этом можно говорить с большой натяжкой. Потому что так устроена эта лукавая система, что большее число голосов американцев может набрать один кандидат, а президентом назначат другого кандидата. Такие случаи были. Это вот те, кто нас учит демократии", - заключила она.Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941711354.html

https://ria.ru/20240424/trump-1941928118.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Матвиенко об идеальном президенте США и кадровых перестановках в правительстве Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Дмитрию Киселеву рассказала о перестановках в Правительстве РФ, о вооружении российской армии, а также о создании условий для развития экономики. 2024-04-25T10:18 true PT44M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, валентина матвиенко, в мире