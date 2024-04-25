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Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян - РИА Новости, 25.04.2024
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08:00 25.04.2024 (обновлено: 08:10 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942186474.html
Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян
Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо создавать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам уехали из... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:00
2024-04-25T08:10
общество
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо создавать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам уехали из страны, но не выступали против России. Те же, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать"."Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.В то же время Матвиенко подчеркнула, что есть и другие категории граждан, и к ним относятся те, кто "по разным причинам выехали за рубеж: кто-то по деловым, научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам – они были, есть и остаются нашими гражданами, и Россия всегда их ждет домой"."Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны, не желали ей вреда. И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России. И многие из них не рвут связь со своей Родиной", - сказала спикер верхней палаты парламента.В качестве примера она привела очереди в российских посольствах и консульствах во время выборов президента РФ в марте."Очереди наших граждан, которые посчитали нужным принять участие в таком важнейшем политическом событии страны. Не боялись, что их сфотографируют, шли и голосовали. Эта часть граждан – настоящие граждане, что называется", - сказала Матвиенко.Нельзя забывать и о том, что что часть соотечественников осталась вынужденно за рубежом после развала Советского Союза, добавила она."Со всеми этими категориями надо хорошо работать, правильно работать", - считает Матвиенко.
https://ria.ru/20240425/gayki-1942181864.html
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общество, валентина матвиенко, россия
Общество, Валентина Матвиенко, Россия
Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян

Матвиенко призвала помочь возвращаться россиянам, не выступавшим против страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо создавать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам уехали из страны, но не выступали против России. Те же, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать".
"Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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В то же время Матвиенко подчеркнула, что есть и другие категории граждан, и к ним относятся те, кто "по разным причинам выехали за рубеж: кто-то по деловым, научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам – они были, есть и остаются нашими гражданами, и Россия всегда их ждет домой".
«
"Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны, не желали ей вреда. И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России. И многие из них не рвут связь со своей Родиной", - сказала спикер верхней палаты парламента.
В качестве примера она привела очереди в российских посольствах и консульствах во время выборов президента РФ в марте.
«
"Очереди наших граждан, которые посчитали нужным принять участие в таком важнейшем политическом событии страны. Не боялись, что их сфотографируют, шли и голосовали. Эта часть граждан – настоящие граждане, что называется", - сказала Матвиенко.
Нельзя забывать и о том, что что часть соотечественников осталась вынужденно за рубежом после развала Советского Союза, добавила она.
"Со всеми этими категориями надо хорошо работать, правильно работать", - считает Матвиенко.
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