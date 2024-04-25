https://ria.ru/20240425/matvienko-1942186474.html

Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян

Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян - РИА Новости, 25.04.2024

Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо создавать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам уехали из... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:10

общество

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо создавать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам уехали из страны, но не выступали против России. Те же, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать"."Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.В то же время Матвиенко подчеркнула, что есть и другие категории граждан, и к ним относятся те, кто "по разным причинам выехали за рубеж: кто-то по деловым, научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам – они были, есть и остаются нашими гражданами, и Россия всегда их ждет домой"."Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны, не желали ей вреда. И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России. И многие из них не рвут связь со своей Родиной", - сказала спикер верхней палаты парламента.В качестве примера она привела очереди в российских посольствах и консульствах во время выборов президента РФ в марте."Очереди наших граждан, которые посчитали нужным принять участие в таком важнейшем политическом событии страны. Не боялись, что их сфотографируют, шли и голосовали. Эта часть граждан – настоящие граждане, что называется", - сказала Матвиенко.Нельзя забывать и о том, что что часть соотечественников осталась вынужденно за рубежом после развала Советского Союза, добавила она."Со всеми этими категориями надо хорошо работать, правильно работать", - считает Матвиенко.

https://ria.ru/20240425/gayki-1942181864.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валентина матвиенко, россия