https://ria.ru/20240425/matvienko-1942186249.html

Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа

Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа - РИА Новости, 25.04.2024

Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что те, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:58

2024-04-25T07:58

2024-04-25T08:05

общество

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что те, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать"."Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.

https://ria.ru/20240425/gayki-1942181864.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валентина матвиенко