https://ria.ru/20240425/matvienko-1942186249.html
Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа
Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что те, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:58
2024-04-25T07:58
2024-04-25T08:05
общество
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что те, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать"."Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.
https://ria.ru/20240425/gayki-1942181864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, валентина матвиенко
Общество, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала наказывать тех, кто хают свою страну из-за рубежа
Матвиенко: тех, кто хают страну из-за рубежа, надо привлекать к ответственности
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что те, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а продолжают хаять свою страну и желать ей поражения, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения, "такие вещи нельзя прощать".
"Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", - сказала она.