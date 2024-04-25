https://ria.ru/20240425/makron-1942324438.html

Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"

Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы" - РИА Новости, 25.04.2024

Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы". РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:41

2024-04-25T17:41

2024-04-25T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

франция

эммануэль макрон

шарль де голль

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935022886_638:326:3071:1695_1920x0_80_0_0_c50171b73bffb2a39b8d0b31a1f6aae3.jpg

ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы". Об этом президент заявил, выступая в четверг в парижском университете Сорбонна на тему будущего Европы. "Быть европейцем - значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Чёрного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х. Его слова стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за многополярный мир и "Европу от Атлантики до Урала". При этом в 2020 году на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным Макрон говорил, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока", заявив о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.

https://ria.ru/20240424/makron-1942049837.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, шарль де голль, евросоюз