Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"
Макрон: от Лиссабона до Одессы должно быть одно отношение к справедливости
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы".
Об этом президент заявил, выступая в четверг в парижском университете Сорбонна на тему будущего Европы.
"Быть европейцем - значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Чёрного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х. Его слова стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за многополярный мир и "Европу от Атлантики до Урала".
При этом в 2020 году на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным Макрон говорил, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока", заявив о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.
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