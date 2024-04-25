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Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы" - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/makron-1942324438.html
Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"
Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы" - РИА Новости, 25.04.2024
Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы". РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:41
2024-04-25T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
франция
эммануэль макрон
шарль де голль
евросоюз
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы". Об этом президент заявил, выступая в четверг в парижском университете Сорбонна на тему будущего Европы. "Быть европейцем - значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Чёрного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х. Его слова стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за многополярный мир и "Европу от Атлантики до Урала". При этом в 2020 году на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным Макрон говорил, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока", заявив о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.
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в мире, франция, эммануэль макрон, шарль де голль, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Евросоюз
Макрон призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"

Макрон: от Лиссабона до Одессы должно быть одно отношение к справедливости

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы".
Об этом президент заявил, выступая в четверг в парижском университете Сорбонна на тему будущего Европы.
"Быть европейцем - значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Чёрного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х. Его слова стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за многополярный мир и "Европу от Атлантики до Урала".
При этом в 2020 году на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным Макрон говорил, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока", заявив о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЭммануэль МакронШарль де ГолльЕвросоюз
 
 
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