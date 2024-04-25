https://ria.ru/20240425/makron-1942289201.html

Макрона часто критикуют за громкие заявления, пишет Блумберг

Макрона часто критикуют за громкие заявления, пишет Блумберг - РИА Новости, 25.04.2024

Макрона часто критикуют за громкие заявления, пишет Блумберг

Президента Франции Эммануэля Макрона часто критикуют за громкие заявления, которые не всегда приводят к конкретным решениям, в том числе по ситуации на Украине, РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:49

2024-04-25T15:49

2024-04-25T16:02

в мире

франция

украина

россия

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона часто критикуют за громкие заявления, которые не всегда приводят к конкретным решениям, в том числе по ситуации на Украине, передает агентство Блумберг, ссылаясь на мнение чиновников и дипломатов. "В то время как Макрона часто хвалят за его анализ европейских проблем, его критикуют за громкие заявления, которые не всегда приводят к конкретным решениям. Есть мнение, что он предпочитает показуху спокойной дипломатической координации с партнёрами по ЕС", - сообщает агентство. Блумберг также обращает внимание на то, что Макрон уже допустил ошибки в своих попытках урегулирования украинского кризиса, очевидно, переоценив свои способности в возможности повлиять на Россию. Неназванный французский дипломат подчеркнул, что дипломатический опыт и контакты Макрона указывают на то, что у него хорошие позиции для отстаивания интересов Европы, но необходимо, чтобы идеологические победы главы государства превращались в конкретные действия. Ранее Макрон в интервью украинским телеканалам заявил, что Франция предложит прекращение огня во время проведения Олимпийских игр в Париже. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html

https://ria.ru/20240117/zakharova-1921796566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз