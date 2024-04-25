https://ria.ru/20240425/makron-1942273307.html

Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США

Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США - РИА Новости, 25.04.2024

Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США

ЕС нужны партнерства с третьими странами, он должен показать, что не является вассалом США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:43

2024-04-25T14:43

2024-04-25T14:43

в мире

сша

европа

франция

эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. ЕС нужны партнерства с третьими странами, он должен показать, что не является вассалом США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон отметил, что ЕС необходимо выстроить "новую парадигму обороны" и стратегическую концепцию безопасности, которая опирается также на дипломатию. "В ближайшие годы нам необходимо дополнить эту "оборонную Европу", наше "пробуждение" в сфере обороны и продолжить выстраивать партнерства с третьими странами. Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в плане экономических соглашений", - сказал Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.Он отметил, что Европе нужно показать, что она не просто "край западного мира" и что ЕС "против биполярной конфронтации, которая устанавливается слишком на многих континентах".

https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, франция, эммануэль макрон, евросоюз