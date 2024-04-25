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Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США - РИА Новости, 25.04.2024
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14:43 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/makron-1942273307.html
Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США
Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США - РИА Новости, 25.04.2024
Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США
ЕС нужны партнерства с третьими странами, он должен показать, что не является вассалом США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:43
2024-04-25T14:43
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европа
франция
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. ЕС нужны партнерства с третьими странами, он должен показать, что не является вассалом США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон отметил, что ЕС необходимо выстроить "новую парадигму обороны" и стратегическую концепцию безопасности, которая опирается также на дипломатию. &quot;В ближайшие годы нам необходимо дополнить эту &quot;оборонную Европу&quot;, наше &quot;пробуждение&quot; в сфере обороны и продолжить выстраивать партнерства с третьими странами. Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в плане экономических соглашений&quot;, - сказал Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.Он отметил, что Европе нужно показать, что она не просто "край западного мира" и что ЕС "против биполярной конфронтации, которая устанавливается слишком на многих континентах".
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в мире, сша, европа, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон призвал ЕС показать, что союз не является вассалом США

Макрон: ЕС должен иметь партнерства с третьими странами, не быть вассалом США

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. ЕС нужны партнерства с третьими странами, он должен показать, что не является вассалом США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон отметил, что ЕС необходимо выстроить "новую парадигму обороны" и стратегическую концепцию безопасности, которая опирается также на дипломатию.
«

"В ближайшие годы нам необходимо дополнить эту "оборонную Европу", наше "пробуждение" в сфере обороны и продолжить выстраивать партнерства с третьими странами. Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в плане экономических соглашений", - сказал Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.

Он отметил, что Европе нужно показать, что она не просто "край западного мира" и что ЕС "против биполярной конфронтации, которая устанавливается слишком на многих континентах".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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В миреСШАЕвропаФранцияЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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