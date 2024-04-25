https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942259652.html

Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем

Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал планирующих смену власти силовым путем белорусских оппозиционеров не ставить под удар их родственников, которые РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:42

2024-04-25T13:42

2024-04-25T13:53

белоруссия

в мире

александр лукашенко

всебелорусское народное собрание

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал планирующих смену власти силовым путем белорусских оппозиционеров не ставить под удар их родственников, которые живут в республике."Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании (ВНС) и обращаясь к оппозиционерам, готовым на смену власти силовым путем.Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/napadenie-1942248341.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

белоруссия, в мире, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание