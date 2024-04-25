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Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем - РИА Новости, 25.04.2024
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13:42 25.04.2024 (обновлено: 13:53 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942259652.html
Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем
Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал планирующих смену власти силовым путем белорусских оппозиционеров не ставить под удар их родственников, которые РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:42
2024-04-25T13:53
белоруссия
в мире
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал планирующих смену власти силовым путем белорусских оппозиционеров не ставить под удар их родственников, которые живут в республике."Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании (ВНС) и обращаясь к оппозиционерам, готовым на смену власти силовым путем.Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/napadenie-1942248341.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание
Лукашенко дал совет людям, планирующим смену власти силовым путем

Лукашенко призвал радикальных оппозиционеров не ставить под удар родственников

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал планирующих смену власти силовым путем белорусских оппозиционеров не ставить под удар их родственников, которые живут в республике.
"Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании (ВНС) и обращаясь к оппозиционерам, готовым на смену власти силовым путем.
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию
Вчера, 12:52
 
БелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВсебелорусское народное собрание
 
 
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