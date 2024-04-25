https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942255985.html
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужно больше внимания уделить вопросам кибербезопасности. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:26
2024-04-25T13:26
2024-04-25T15:50
белоруссия
в мире
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужно больше внимания уделить вопросам кибербезопасности."Обратите внимание на кибератаки... мы безобразно, халатно относимся к работе с разными системами, компьютерами и так далее. Некоторые по два-три года даже пароли не меняют в своих сетях и компьютерах, за это уже надо вводить уголовную ответственность", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности
Лукашенко: надо уделить больше внимание вопросам кибербезопасности