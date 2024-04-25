Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 25.04.2024 (обновлено: 15:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942255985.html
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужно больше внимания уделить вопросам кибербезопасности. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:26
2024-04-25T15:50
белоруссия
в мире
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109067_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d97d14ed22899f7295d68c9446141a30.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужно больше внимания уделить вопросам кибербезопасности."Обратите внимание на кибератаки... мы безобразно, халатно относимся к работе с разными системами, компьютерами и так далее. Некоторые по два-три года даже пароли не меняют в своих сетях и компьютерах, за это уже надо вводить уголовную ответственность", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/proekt-1942186337.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109067_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_adcab75aea68ddc2a1f320b664c434a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал уделить больше внимание вопросам кибербезопасности

Лукашенко: надо уделить больше внимание вопросам кибербезопасности

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужно больше внимания уделить вопросам кибербезопасности.
«
"Обратите внимание на кибератаки... мы безобразно, халатно относимся к работе с разными системами, компьютерами и так далее. Некоторые по два-три года даже пароли не меняют в своих сетях и компьютерах, за это уже надо вводить уголовную ответственность", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем
Вчера, 07:59
 
БелоруссияВ миреМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала