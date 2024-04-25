Рейтинг@Mail.ru
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942236710.html
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко
Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:12
2024-04-25T12:12
в мире
европа
китай
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Для американцев Китай и Россия - это еще не все противники и враги. Для самой Америки - мы это почувствовали во времена Трампа - очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта... Американцам никакие противники и конкуренты не нужны", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
https://ria.ru/20240424/ssha-1942051689.html
европа
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d643efe850c1d76d2ab3d3fd0ae6c7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, китай, россия, александр лукашенко
В мире, Европа, Китай, Россия, Александр Лукашенко
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко

Лукашенко: для США не только Китай и Россия, но и сама Европа являются врагами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Для американцев Китай и Россия - это еще не все противники и враги. Для самой Америки - мы это почувствовали во времена Трампа - очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта... Американцам никакие противники и конкуренты не нужны", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко
24 апреля, 15:25
 
В миреЕвропаКитайРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала