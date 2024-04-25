https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942236710.html

Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко

Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко

Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:12

2024-04-25T12:12

2024-04-25T12:12

в мире

европа

китай

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Для американцев Китай и Россия - это еще не все противники и враги. Для самой Америки - мы это почувствовали во времена Трампа - очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта... Американцам никакие противники и конкуренты не нужны", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

https://ria.ru/20240424/ssha-1942051689.html

европа

китай

россия

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Дарья Буймова

в мире, европа, китай, россия, александр лукашенко