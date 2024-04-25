https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942236710.html
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко
Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:12
2024-04-25T12:12
2024-04-25T12:12
в мире
европа
китай
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Противниками для США являются не только Китай и Россия, но и сама Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Для американцев Китай и Россия - это еще не все противники и враги. Для самой Америки - мы это почувствовали во времена Трампа - очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта... Американцам никакие противники и конкуренты не нужны", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
https://ria.ru/20240424/ssha-1942051689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, китай, россия, александр лукашенко
В мире, Европа, Китай, Россия, Александр Лукашенко
Для США противники не только Китай и Россия, но и Европа, заявил Лукашенко
Лукашенко: для США не только Китай и Россия, но и сама Европа являются врагами