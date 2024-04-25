https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942234715.html
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко
Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:03
2024-04-25T12:03
2024-04-25T12:03
в мире
белоруссия
польша
прибалтика
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", - сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html
белоруссия
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, прибалтика, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Прибалтика, Александр Лукашенко
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко
Лукашенко: Польша и Прибалтика отдали свои территории для атаки на восток