https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942234715.html

Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко

Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко

Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:03

2024-04-25T12:03

2024-04-25T12:03

в мире

белоруссия

польша

прибалтика

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", - сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html

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польша

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, прибалтика, александр лукашенко