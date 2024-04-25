Рейтинг@Mail.ru
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942234715.html
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко
Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:03
2024-04-25T12:03
в мире
белоруссия
польша
прибалтика
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", - сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html
белоруссия
польша
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, прибалтика, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Прибалтика, Александр Лукашенко
Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения, заявил Лукашенко

Лукашенко: Польша и Прибалтика отдали свои территории для атаки на восток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", - сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши
20 февраля, 13:27
 
В миреБелоруссияПольшаПрибалтикаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала