https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942233450.html
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:59
2024-04-25T11:59
2024-04-25T13:09
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вашингтон (штат)
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их модернизации. "Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности применения компонентов ядерной триады США. Размещенное на территории стран НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. По его словам, группировки войск НАТО оснащены современными ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Белоруссии. Также он отметил, что в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B с отработкой приемом бомбометания ядерных зарядов в том числе на территории Белоруссии. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
белоруссия
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сша, вашингтон (штат), александр лукашенко, нато, в мире
Белоруссия, США, Вашингтон (штат), Александр Лукашенко, НАТО, В мире
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
Лукашенко: США активизировали работу по проверке готовности ядерной триады