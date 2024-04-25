https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942233450.html

США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко

США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:59

2024-04-25T11:59

2024-04-25T13:09

белоруссия

сша

вашингтон (штат)

александр лукашенко

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в мире

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их модернизации. "Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности применения компонентов ядерной триады США. Размещенное на территории стран НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. По его словам, группировки войск НАТО оснащены современными ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Белоруссии. Также он отметил, что в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B с отработкой приемом бомбометания ядерных зарядов в том числе на территории Белоруссии. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html

https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html

белоруссия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, сша, вашингтон (штат), александр лукашенко, нато, в мире