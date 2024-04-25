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США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
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11:59 25.04.2024 (обновлено: 13:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942233450.html
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:59
2024-04-25T13:09
белоруссия
сша
вашингтон (штат)
александр лукашенко
нато
в мире
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их модернизации. "Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности применения компонентов ядерной триады США. Размещенное на территории стран НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. По его словам, группировки войск НАТО оснащены современными ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Белоруссии. Также он отметил, что в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B с отработкой приемом бомбометания ядерных зарядов в том числе на территории Белоруссии. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html
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белоруссия
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белоруссия, сша, вашингтон (штат), александр лукашенко, нато, в мире
Белоруссия, США, Вашингтон (штат), Александр Лукашенко, НАТО, В мире
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко

Лукашенко: США активизировали работу по проверке готовности ядерной триады

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон активизировал работу по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады США и их модернизации.
"Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности применения компонентов ядерной триады США. Размещенное на территории стран НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
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Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
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По его словам, группировки войск НАТО оснащены современными ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Белоруссии. Также он отметил, что в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B с отработкой приемом бомбометания ядерных зарядов в том числе на территории Белоруссии.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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БелоруссияСШАВашингтон (штат)Александр ЛукашенкоНАТОВ мире
 
 
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