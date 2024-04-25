https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942226351.html
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дальнейшего расширения НАТО, поскольку Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг России и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:34
2024-04-25T11:34
2024-04-25T11:34
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дальнейшего расширения НАТО, поскольку Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных государств. "Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы", - сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. По его словам, замысел Запада в том, чтобы в этом регионе все полыхало.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
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в мире, вашингтон (штат), белоруссия, брюссель, александр лукашенко, нато
В мире, Вашингтон (штат), Белоруссия, Брюссель, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Лукашенко: Запад формирует вокруг России и Белоруссии пояс недружественных стран