Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 25.04.2024 (обновлено: 11:35 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942219973.html
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "формула Зеленского" о якобы мире - нереальная, Россия не уйдет из новых регионов. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:12
2024-04-25T11:35
россия
в мире
белоруссия
александр лукашенко
новороссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "формула Зеленского" о якобы мире - нереальная, Россия не уйдет из новых регионов."Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут, знаете почему. Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры", - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
россия
белоруссия
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_286:70:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f8dc064e1b7373b495c8b097b952a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, новороссия
Россия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Новороссия
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной

Лукашенко: Россия не уйдет из новых регионов

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "формула Зеленского" о якобы мире - нереальная, Россия не уйдет из новых регионов.
«
"Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут, знаете почему. Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры", - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.
В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине
21 января, 02:45
 
РоссияВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНовороссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала