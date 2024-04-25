https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942219973.html
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "формула Зеленского" о якобы мире - нереальная, Россия не уйдет из новых регионов. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:12
2024-04-25T11:12
2024-04-25T11:35
россия
в мире
белоруссия
александр лукашенко
новороссия
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "формула Зеленского" о якобы мире - нереальная, Россия не уйдет из новых регионов."Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут, знаете почему. Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры", - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, новороссия
Россия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Новороссия
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Лукашенко: Россия не уйдет из новых регионов