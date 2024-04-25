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В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией - РИА Новости, 25.04.2024
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14:27 25.04.2024 (обновлено: 15:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/litva-1942268908.html
В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией
В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией - РИА Новости, 25.04.2024
В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией
Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис заявил порталу LRT, что "на 99% дезинформацией" заявления об... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:27
2024-04-25T15:49
в мире
литва
белоруссия
минск
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис заявил порталу LRT, что "на 99% дезинформацией" заявления об осуществлении Литвой атаки дронов на Белоруссию. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. "Девяносто девять процентов, что это дезинформация... что Литва осуществила бы атаку дронов на Белоруссию, это нонсенс, другого слова не нахожу", - приводит слова Цюниса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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в мире, литва, белоруссия, минск
В мире, Литва, Белоруссия, Минск
В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией

Офицер Цюнис: заявления об атаке на Белоруссию на 99 процентов дезинформация

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис заявил порталу LRT, что "на 99% дезинформацией" заявления об осуществлении Литвой атаки дронов на Белоруссию.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы.
«
"Девяносто девять процентов, что это дезинформация... что Литва осуществила бы атаку дронов на Белоруссию, это нонсенс, другого слова не нахожу", - приводит слова Цюниса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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