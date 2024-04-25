https://ria.ru/20240425/litva-1942268908.html

В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией

В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией - РИА Новости, 25.04.2024

В Литве назвали заявления о подготовке атаки БПЛА на Минск дезинформацией

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис заявил порталу LRT, что "на 99% дезинформацией" заявления об... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:27

2024-04-25T14:27

2024-04-25T15:49

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис заявил порталу LRT, что "на 99% дезинформацией" заявления об осуществлении Литвой атаки дронов на Белоруссию. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. "Девяносто девять процентов, что это дезинформация... что Литва осуществила бы атаку дронов на Белоруссию, это нонсенс, другого слова не нахожу", - приводит слова Цюниса портал LRT (Литовское радио и телевидение).

https://ria.ru/20240123/provokatsii-1922915890.html

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в мире, литва, белоруссия, минск