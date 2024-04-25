https://ria.ru/20240425/likhachev-1942210938.html

Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах

Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах - РИА Новости, 25.04.2024

Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах

Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

наука

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

алексей лихачев

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Уже более 1,5 лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой вы говорите, связанной с Энергодаром, с Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка - мы работаем в ДНР, ЛНР, планируем сейчас заключить договор с Запорожьем и Херсоном (Запорожской и Херсонской областями - ред). Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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Дарья Буймова

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