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Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах - РИА Новости, 25.04.2024
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Наука
 
10:33 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/likhachev-1942210938.html
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах - РИА Новости, 25.04.2024
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах
Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:33
2024-04-25T10:33
наука
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Уже более 1,5 лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой вы говорите, связанной с Энергодаром, с Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка - мы работаем в ДНР, ЛНР, планируем сейчас заключить договор с Запорожьем и Херсоном (Запорожской и Херсонской областями - ред). Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, общество
Наука, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Общество
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах

Лихачев: Росатом работает над экологическими проектами в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд корпорации "Росатом"
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд корпорации "Росатом" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Уже более 1,5 лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой вы говорите, связанной с Энергодаром, с Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка - мы работаем в ДНР, ЛНР, планируем сейчас заключить договор с Запорожьем и Херсоном (Запорожской и Херсонской областями - ред). Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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НаукаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСОбщество
 
 
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