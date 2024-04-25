https://ria.ru/20240425/likhachev-1942210938.html
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах - РИА Новости, 25.04.2024
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах
Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:33
2024-04-25T10:33
2024-04-25T10:33
наука
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росатом работает над реализацией экологических проектов в ЛНР и ДНР, планирует такие проекты в Запорожской и Херсонской областях, заявил в среду гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Уже более 1,5 лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой вы говорите, связанной с Энергодаром, с Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка - мы работаем в ДНР, ЛНР, планируем сейчас заключить договор с Запорожьем и Херсоном (Запорожской и Херсонской областями - ред). Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, общество
Наука, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Общество
Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах
Лихачев: Росатом работает над экологическими проектами в ЛНР и ДНР