https://ria.ru/20240425/likhachev-1942207395.html

Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС

Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024

Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС

Риски ядерной аварии на Запорожской АЭС ненулевые из-за прилетов украинских беспилотников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:17

2024-04-25T10:17

2024-04-25T10:26

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

михаил мишустин

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Риски ядерной аварии на Запорожской АЭС ненулевые из-за прилетов украинских беспилотников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции ненулевые", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240419/zaes-1941056333.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, михаил мишустин, запорожская аэс