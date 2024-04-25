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Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024
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10:17 25.04.2024 (обновлено: 10:26 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/likhachev-1942207395.html
Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС
Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024
Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС
Риски ядерной аварии на Запорожской АЭС ненулевые из-за прилетов украинских беспилотников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:17
2024-04-25T10:26
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
михаил мишустин
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Риски ядерной аварии на Запорожской АЭС ненулевые из-за прилетов украинских беспилотников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции ненулевые", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240419/zaes-1941056333.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, михаил мишустин, запорожская аэс
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Михаил Мишустин, Запорожская АЭС
Лихачев оценил риски ядерной аварии на Запорожской АЭС

Лихачев: риски ядерной аварии на ЗАЭС ненулевые из-за прилетов украинских БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Риски ядерной аварии на Запорожской АЭС ненулевые из-за прилетов украинских беспилотников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«
"Пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции ненулевые", - сказал Лихачев.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
19 апреля, 14:33
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияМихаил МишустинЗапорожская АЭС
 
 
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