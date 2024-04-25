https://ria.ru/20240425/latviya-1942287478.html

Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России

Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024

Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России

Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:42

2024-04-25T15:42

2024-04-25T15:46

латвия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Машина дипломата только что прибыла к зданию российского министерства иностранных дел.В конце марта этого года МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 10 апреля.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, в мире