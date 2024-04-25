https://ria.ru/20240425/latviya-1942287478.html
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России
Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:42
2024-04-25T15:42
2024-04-25T15:46
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Машина дипломата только что прибыла к зданию российского министерства иностранных дел.В конце марта этого года МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 10 апреля.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России
Временно поверенную в делах Латвии Даце Рутку вызвали в МИД России