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Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024
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15:42 25.04.2024 (обновлено: 15:46 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/latviya-1942287478.html
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России
Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:42
2024-04-25T15:46
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Машина дипломата только что прибыла к зданию российского министерства иностранных дел.В конце марта этого года МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 10 апреля.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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латвия, россия, в мире
Латвия, Россия, В мире
Временно поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России

Временно поверенную в делах Латвии Даце Рутку вызвали в МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка вызвана в МИД РФ в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Машина дипломата только что прибыла к зданию российского министерства иностранных дел.
В конце марта этого года МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 10 апреля.
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