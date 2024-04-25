https://ria.ru/20240425/kurs-1942183668.html

Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля - РИА Новости, 25.04.2024

Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля

Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:16

2024-04-25T07:16

2024-04-25T07:16

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа