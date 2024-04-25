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Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля - РИА Новости, 25.04.2024
Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:16
2024-04-25T07:16
2024-04-25T07:16
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,31 рубля
Курсы доллара, юаня и евро на Мосбирже выросли
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.