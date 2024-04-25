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Биография Рустама Курмаева - РИА Новости, 25.04.2024
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13:19 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/kurmaev-1942247777.html
Биография Рустама Курмаева
Биография Рустама Курмаева - РИА Новости, 25.04.2024
Биография Рустама Курмаева
Российский юрист Рустам Курмаев родился 3 декабря 1980 года. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:19
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Российский юрист Рустам Курмаев родился 3 декабря 1980 года.В 2002 окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (сейчас Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) по специальности юриспруденция. В 2007 году получил степень кандидата юридических наук. Рекомендован к защите диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Является адвокатом с 2003 года.В 1999-2000 годах работал в органах прокуратуры.В 2003-2009 годах работал в юридической компании Пепеляев Групп.В 2009-2017 годах работал в юридической фирме Goltsblat BLP.С 2017 года – управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".Рустам Курмаев специализируется на разрешении коммерческих споров, споров в сфере недвижимости и строительства, а также корпоративных и страховых споров. Он также представляет интересы российских и иностранных компаний в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, включая Верховный Суд РФ.Курмаев руководит проектами в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса, а также в сфере юридического сопровождения компаний в спорах с государственными органами, занимается вопросами соблюдения антикоррупционного законодательства (compliance).Рустам Курмаев является соавтором Комментария к Конституции Российской Федерации, а также ряда учебных пособий и монографий. Компания "Рустам Курмаев и партнеры" входит в правовые рейтинги Право-300, Коммерсантъ, Forbes и др.Рустам Курмаев владеет английским и французским языками.Увлекается автомобильным внедорожным спортом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, адвокатская палата г. москвы
Справки, Адвокатская палата г. Москвы

Биография Рустама Курмаева

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Рустам Курмаев и партнеры"Российский юрист Рустам Курмаев
Российский юрист Рустам Курмаев
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Рустам Курмаев и партнеры"
Российский юрист Рустам Курмаев
Читать ria.ru в
Российский юрист Рустам Курмаев родился 3 декабря 1980 года.
В 2002 окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (сейчас Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) по специальности юриспруденция. В 2007 году получил степень кандидата юридических наук. Рекомендован к защите диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Является адвокатом с 2003 года.
В 1999-2000 годах работал в органах прокуратуры.
В 2003-2009 годах работал в юридической компании Пепеляев Групп.
В 2009-2017 годах работал в юридической фирме Goltsblat BLP.
С 2017 года – управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".
Рустам Курмаев специализируется на разрешении коммерческих споров, споров в сфере недвижимости и строительства, а также корпоративных и страховых споров. Он также представляет интересы российских и иностранных компаний в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, включая Верховный Суд РФ.
Курмаев руководит проектами в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса, а также в сфере юридического сопровождения компаний в спорах с государственными органами, занимается вопросами соблюдения антикоррупционного законодательства (compliance).
Рустам Курмаев является соавтором Комментария к Конституции Российской Федерации, а также ряда учебных пособий и монографий.
Компания "Рустам Курмаев и партнеры" входит в правовые рейтинги Право-300, Коммерсантъ, Forbes и др.
Рустам Курмаев владеет английским и французским языками.
Увлекается автомобильным внедорожным спортом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАдвокатская палата г. Москвы
 
 
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