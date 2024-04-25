https://ria.ru/20240425/kurmaev-1942247777.html

Биография Рустама Курмаева

Биография Рустама Курмаева - РИА Новости, 25.04.2024

Биография Рустама Курмаева

Российский юрист Рустам Курмаев родился 3 декабря 1980 года. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:19

2024-04-25T13:19

2024-04-25T13:19

справки

адвокатская палата г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942245652_0:161:960:701_1920x0_80_0_0_3883eb71143b8040ca667032a464c408.jpg

Российский юрист Рустам Курмаев родился 3 декабря 1980 года.В 2002 окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (сейчас Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) по специальности юриспруденция. В 2007 году получил степень кандидата юридических наук. Рекомендован к защите диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Является адвокатом с 2003 года.В 1999-2000 годах работал в органах прокуратуры.В 2003-2009 годах работал в юридической компании Пепеляев Групп.В 2009-2017 годах работал в юридической фирме Goltsblat BLP.С 2017 года – управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".Рустам Курмаев специализируется на разрешении коммерческих споров, споров в сфере недвижимости и строительства, а также корпоративных и страховых споров. Он также представляет интересы российских и иностранных компаний в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, включая Верховный Суд РФ.Курмаев руководит проектами в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса, а также в сфере юридического сопровождения компаний в спорах с государственными органами, занимается вопросами соблюдения антикоррупционного законодательства (compliance).Рустам Курмаев является соавтором Комментария к Конституции Российской Федерации, а также ряда учебных пособий и монографий. Компания "Рустам Курмаев и партнеры" входит в правовые рейтинги Право-300, Коммерсантъ, Forbes и др.Рустам Курмаев владеет английским и французским языками.Увлекается автомобильным внедорожным спортом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, адвокатская палата г. москвы