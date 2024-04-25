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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 25.04.2024
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13:47 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/krivoyrog-1942261172.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы снова раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:47
2024-04-25T13:47
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило в четверг украинское издание "Страна". Ранее в четверг "Страна" сообщила, что в городе слышны взрывы. "В Кривом Роге снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В 13.00 (совпадает с мск) в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240425/preduprezhdenie-1942183772.html
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Страна": в Кривом Роге снова раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило в четверг украинское издание "Страна".
Ранее в четверг "Страна" сообщила, что в городе слышны взрывы.
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«
"В Кривом Роге снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В 13.00 (совпадает с мск) в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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