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Российские космонавты вышли в открытый космос - РИА Новости, 25.04.2024
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18:05 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/kosmos-1942332061.html
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты вышли в открытый космос - РИА Новости, 25.04.2024
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, они приведут в рабочее состояние радиолокатор, не раскрывшийся в прошлый раз, и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:05
2024-04-25T18:05
космос - риа наука
земля
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, они приведут в рабочее состояние радиолокатор, не раскрывшийся в прошлый раз, и установят оборудование для эксперимента с композитными материалами, самостоятельно принимающими нужную геометрическую форму, трансляцию ведет "Роскосмос". Люк модуля "Поиск" был открыт в 17.57 мск. Предполагается, что они проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут. За это время Кононенко и Чуб должны успеть установить аппаратуру научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск", а также дораскрыть малогабаритный радиолокатор эксперимента "Напор-миниРСА" на модуле "Наука", который не до конца раскрылся в прошлый раз. Если останется время, космонавты демонтируют контейнер эксперимента "Биориск-МСН" с модуля "Поиск", а также развернут блок контроля давления и осаждений на этом же модуле. Кроме того, среди дополнительных задач числится взятие проб-мазков (для эксперимента "Тест") с поверхности "Науки". Эксперимент "Напор-миниРСА" направлен на наблюдение Земли с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой. В ходе эксперимента "Кварц-М" постановщики изучают коррозию внешней стороны станции под воздействием факторов верхней атмосферы. С помощью эксперимента "Перспектива-КМ" будет отработана технология создания на орбите разворачиваемых конструкций из слоистых композитных материалов с эффектом памяти формы, то есть таких, которые могут возвращаться к исходной геометрической форме после складывания. Эксперименты "Биориск-МСН" и "Тест" направлены на то, чтобы изучить стойкость материалов станции под воздействием живущих на ней бактерий и грибов, а также выбросов из двигателей станции и кораблей, пристыкованных к ней. Кононенко и Чуб находятся на МКС с 21 сентября 2023 года. Первый совместный выход они провели 25-26 октября 2023 года. Тогда космонавты отсоединили гидравлические контуры протёкшего дополнительного теплообменника на модуле "Наука", запустили студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" и установили малогабаритный радиолокатор с синтезированной апертурой эксперимента "Напор-миниРСА", однако панели радиолокатора не раскрылись полностью. Как ожидается, в рамках своей экспедиции Кононенко и Чуб могут провести до четырёх выходов в открытый космос. До этого Кононенко, уже пятый раз работающий на МКС, выходил в открытый космос шесть раз, Чуб - один.
https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html
https://ria.ru/20240310/mks-1932179616.html
https://ria.ru/20230914/mks-1896405889.html
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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос
Российские космонавты вышли в открытый космос

Россияне Кононенко и Чуб вышли в открытый космос для ремонта радиолокатора

© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
Выход в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, они приведут в рабочее состояние радиолокатор, не раскрывшийся в прошлый раз, и установят оборудование для эксперимента с композитными материалами, самостоятельно принимающими нужную геометрическую форму, трансляцию ведет "Роскосмос".
Люк модуля "Поиск" был открыт в 17.57 мск. Предполагается, что они проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут.
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6 апреля, 11:24
За это время Кононенко и Чуб должны успеть установить аппаратуру научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск", а также дораскрыть малогабаритный радиолокатор эксперимента "Напор-миниРСА" на модуле "Наука", который не до конца раскрылся в прошлый раз.
Если останется время, космонавты демонтируют контейнер эксперимента "Биориск-МСН" с модуля "Поиск", а также развернут блок контроля давления и осаждений на этом же модуле. Кроме того, среди дополнительных задач числится взятие проб-мазков (для эксперимента "Тест") с поверхности "Науки".
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Эксперимент "Напор-миниРСА" направлен на наблюдение Земли с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой. В ходе эксперимента "Кварц-М" постановщики изучают коррозию внешней стороны станции под воздействием факторов верхней атмосферы.
С помощью эксперимента "Перспектива-КМ" будет отработана технология создания на орбите разворачиваемых конструкций из слоистых композитных материалов с эффектом памяти формы, то есть таких, которые могут возвращаться к исходной геометрической форме после складывания.
Эксперименты "Биориск-МСН" и "Тест" направлены на то, чтобы изучить стойкость материалов станции под воздействием живущих на ней бактерий и грибов, а также выбросов из двигателей станции и кораблей, пристыкованных к ней.
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Кононенко и Чуб находятся на МКС с 21 сентября 2023 года. Первый совместный выход они провели 25-26 октября 2023 года. Тогда космонавты отсоединили гидравлические контуры протёкшего дополнительного теплообменника на модуле "Наука", запустили студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" и установили малогабаритный радиолокатор с синтезированной апертурой эксперимента "Напор-миниРСА", однако панели радиолокатора не раскрылись полностью.
Как ожидается, в рамках своей экспедиции Кононенко и Чуб могут провести до четырёх выходов в открытый космос. До этого Кононенко, уже пятый раз работающий на МКС, выходил в открытый космос шесть раз, Чуб - один.
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Космос - РИА НаукаЗемляОлег КононенкоНиколай ЧубРоскосмос
 
 
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