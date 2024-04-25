https://ria.ru/20240425/kontsert-1941769275.html

Квартет Сандры Фракенберг исполнит народные песни в джазовой аранжировке

Квартет Сандры Фракенберг исполнит народные песни в джазовой аранжировке - РИА Новости, 25.04.2024

Квартет Сандры Фракенберг исполнит народные песни в джазовой аранжировке

На Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 5 мая выступит квартет Сандры Фракенберг с новой экспериментальной программой Russian Lullaby... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T04:36

2024-04-25T04:36

2024-04-25T05:04

культура

музыка

александринский театр

санкт-петербург

джаз

новости культуры

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 5 мая выступит квартет Сандры Фракенберг с новой экспериментальной программой Russian Lullaby. Музыканты исполнят фольклорные, народные песни в оригинальных джазовых аранжировках. А режиссер концерта готовит для зрителей сюрпризы, чтобы погрузить их в атмосферу XIX- начала XX века."Джаз – это и есть народная музыка, а народная музыка и есть джаз. Они очень похожи. Все привыкли, что джаз — это золотая эпоха Голливуда, конец 20-х и до 40-х. А мне было важно показать, что он не настолько академичен, это свободная, живая музыка", — рассказала РИА Новости Сандра Фракенберг.Sandra Frakenberg Quartet — московский джазовый коллектив, победитель Moscow Jazz Festival-2023, принимал участие в фестивалях "Koktebel jazz party" и "Будущее Джаза", где выступал совместно с оркестром под управлением Игоря Бутмана. Сандра Фракенберг — бэнд-лидер квартета, студентка АМУ при Московской консерватории имени Чайковского, учится на оперную певицу. Артем Третьяков — рояль, Святослав Епифанов — гитара, Касьян Лекус — контрабас, Михаил Фотченков — барабаны.В программе Russian Lullaby зрители услышат как малоизвестные мелодии колыбельных, плачей и свадебных песен, так и знакомые всем "Вдоль по Питерской" и "Очи чёрные" в оригинальных джазовых аранжировках. Готовя программу, музыканты работали с этнографами, расшифровывали старинные деревенские песни, адаптируя их к нормам современного русского языка."Русская музыка достаточно схожа в разных регионах — по мелодике, по ритму. И все зашифрованные в песнях послания примерно одинаковые везде. Они имеют характер не только бытовой, но и мистический. Мы капнули туда, где не изучено. И у нас на концертах постоянно происходили какие-то интересные ситуации: то вдруг отключался свет, весь звук, ноты терялись", — отметила Сандра.Программа готовилась в сотворчестве с режиссёром, поэтому зрителей ждёт иммерсивный опыт — воздух будет заполнен и немузыкальными, бытовыми звуками."Мне посчастливилось работать с невероятно талантливым режиссером Софьей Никифоровой. Она делала фольклорный спектакль, сама музыкант и из семьи фольклористов. Что именно у нас с ней получилось – секрет. Но могу сказать, что мы попытаемся нестандартными формами отразить такие аспекты русской культуры, как буйное веселье, русская пьянка, которую мы все помним по сказкам, чтобы и мед, и вино, и русскую тоску болючую, и любовь, и нежное состояние весны. Мы попытаемся зрителя погрузить в бытовую обстановку столетней давности", — пояснила вокалистка.По ее мнению, актуальность старинной, народной музыки, прежде всего, в ее честности. "Мы сейчас видим мир очень искаженно, постоянно находимся под влиянием общества, социальных явлений. Мы не в состоянии замедлиться и посмотреть на все даже как люди 50 лет назад. Народная музыка возвращает человека в более честное и глубокое для него состояние. Это сильная музыка, она у нас у всех в культурном коде есть. Помню, как мы играли песню поминальный стих "Горе", зал потом затих на 15 минут. Все просто молчали, некоторые плакали. Для меня это был импульс, что нужно эту программу продолжать, человек должен это переживать", — рассказала Сандра.

https://ria.ru/20240421/kontsert-1940841844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музыка, александринский театр, санкт-петербург, джаз, новости культуры