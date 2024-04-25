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Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога - РИА Новости, 25.04.2024
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23:44 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/konflikt-1942384159.html
Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога
Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога - РИА Новости, 25.04.2024
Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога
Правоохранительные органы разбираются в конфликте ученика и педагога в школе Батайска Ростовской области, сообщила городская администрация в своем... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:44
2024-04-25T23:44
батайск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в конфликте ученика и педагога в школе Батайска Ростовской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале. В ряде соцсетей в четверг появились сообщения, что в школу в Батайске пришла толпа и стала угрожать расправой учителям. Судя по распространяемому видео, возле учебного заведения собрались несколько десятков человек, также на месте присутствовала полиция. "25 апреля 2024 года в школе №4 проведена встреча с представителями родительского сообщества и общественных организаций по вопросу поведения несовершеннолетнего учащегося и его конфликта с преподавателем учебного заведения… В настоящее время конфликт исчерпан... Ситуация, связанная с неподобающим поведением ученика школы №4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления... Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщила горадминистрация. В администрации Батайска отметили, что на встрече в школе присутствовали представители местных властей, включая главу администрации Батайска Романа Волошина, были учтены все пожелания и замечания участников. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с родственниками одной из учениц этой школы, которые подтвердили, что "обстановка в школе была непростая". "Школьник, он нерусской национальности, повздорил с учителем, ему показалось, что плохо о его национальности говорят. Этот ученик пришел и сказал все дома, и пришла сегодня компания представителей этой национальности в школу. А потом еще пришли местные, чтобы не допустить серьезного конфликта", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, занятия в школе были приостановлены, большую часть учеников отпустили домой.
https://ria.ru/20240417/uchitelnitsa-1940647705.html
https://ria.ru/20240228/bpla-1930002872.html
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батайск, ростовская область, происшествия
Батайск, Ростовская область, Происшествия
Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога

В Ростовской области полиция разбирается в конфликте ученика и педагога в школе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в конфликте ученика и педагога в школе Батайска Ростовской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
В ряде соцсетей в четверг появились сообщения, что в школу в Батайске пришла толпа и стала угрожать расправой учителям. Судя по распространяемому видео, возле учебного заведения собрались несколько десятков человек, также на месте присутствовала полиция.
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"25 апреля 2024 года в школе №4 проведена встреча с представителями родительского сообщества и общественных организаций по вопросу поведения несовершеннолетнего учащегося и его конфликта с преподавателем учебного заведения… В настоящее время конфликт исчерпан... Ситуация, связанная с неподобающим поведением ученика школы №4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления... Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщила горадминистрация.
В администрации Батайска отметили, что на встрече в школе присутствовали представители местных властей, включая главу администрации Батайска Романа Волошина, были учтены все пожелания и замечания участников.
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с родственниками одной из учениц этой школы, которые подтвердили, что "обстановка в школе была непростая". "Школьник, он нерусской национальности, повздорил с учителем, ему показалось, что плохо о его национальности говорят. Этот ученик пришел и сказал все дома, и пришла сегодня компания представителей этой национальности в школу. А потом еще пришли местные, чтобы не допустить серьезного конфликта", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, занятия в школе были приостановлены, большую часть учеников отпустили домой.
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