https://ria.ru/20240425/konflikt-1942243725.html

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - сказал Песков, комментируя информацию о поставке Киеву ракет ATACMS. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/zerno-1942117197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире