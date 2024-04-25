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США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
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12:40 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/konflikt-1942243725.html
США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:40
2024-04-25T12:40
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - сказал Песков, комментируя информацию о поставке Киеву ракет ATACMS. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/zerno-1942117197.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: вовлеченность США в конфликт на Украине не изменит исход СВО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - сказал Песков, комментируя информацию о поставке Киеву ракет ATACMS.
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Вчера, 08:00
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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