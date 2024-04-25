США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине
Постпред США при НАТО: Китай не является нейтральным в конфликте на Украине
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в интервью изданию Politico о том, что Китай не является нейтральной стороной в конфликте на Украине.
"КНР не может утверждать, что она является абсолютно нейтральной стороной в этом случае (в случае конфликта на Украине - ред.), на деле, она выбирает сторону (России - ред.)", - заявила она.
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США якобы наблюдают увеличение китайских поставок в Россию различных материалов, при этом Смит признала, что они могут использоваться не только в военных, но также и в мирных целях, пишет СМИ. По ее словам, среди прочего, речь идет о поставках микроэлектротехники, технологий БПЛА и нитроцеллюлозы.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций США, Китай и Россия имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Китай призывал США прекратить политизировать, а также использовать в качестве инструментов и оружия торгово-экономические и научно-технические вопросы". Пекин заявлял, "Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий". Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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