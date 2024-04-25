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В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 25.04.2024
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13:43 25.04.2024 (обновлено: 13:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kitay-1942259893.html
В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР
В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 25.04.2024
В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР
Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подрывает региональный мир и стабильность, Китай примет решительные контрмеры,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:43
2024-04-25T13:51
в мире
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подрывает региональный мир и стабильность, Китай примет решительные контрмеры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. "Соответствующие действия США серьезно угрожают безопасности стран региона и серьезно подрывают региональный мир и стабильность, Китай непременно примет решительные контрмеры", - заявил У Цянь.
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в мире, сша, китай, у цянь
В мире, США, Китай, У Цянь
В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР

Минобороны КНР: размещение США ракет подрывает стабильность в АТР

© РИА Новости / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подрывает региональный мир и стабильность, Китай примет решительные контрмеры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
«
"Соответствующие действия США серьезно угрожают безопасности стран региона и серьезно подрывают региональный мир и стабильность, Китай непременно примет решительные контрмеры", - заявил У Цянь.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
 
В миреСШАКитайУ Цянь
 
 
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