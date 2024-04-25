https://ria.ru/20240425/kitay-1942259893.html

В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР

В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 25.04.2024

В Китае прокомментировали размещение США ракет средней дальности в АТР

Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подрывает региональный мир и стабильность, Китай примет решительные контрмеры,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:43

2024-04-25T13:43

2024-04-25T13:51

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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подрывает региональный мир и стабильность, Китай примет решительные контрмеры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. "Соответствующие действия США серьезно угрожают безопасности стран региона и серьезно подрывают региональный мир и стабильность, Китай непременно примет решительные контрмеры", - заявил У Цянь.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

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в мире, сша, китай, у цянь