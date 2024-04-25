https://ria.ru/20240425/kitay-1942258977.html
Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай
Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай - РИА Новости, 25.04.2024
Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай
Кремль своевременно объявит о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:39
2024-04-25T13:39
2024-04-25T13:39
политика
китай
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кремль своевременно объявит о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все визиты будем объявлять своевременно", - ответил Песков на вопрос о том, правда ли, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания будет в Китай. "Вместе с китайскими партнерами мы все объявим", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай
Песков: Кремль своевременно объявит о визите Путина в Китай
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кремль своевременно объявит о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все визиты будем объявлять своевременно", - ответил Песков на вопрос о том, правда ли, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания будет в Китай.
"Вместе с китайскими партнерами мы все объявим", - добавил Песков.