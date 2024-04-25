https://ria.ru/20240425/kitay-1942258977.html

Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай

Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай - РИА Новости, 25.04.2024

Песков не стал называть сроки планируемого визита Путина в Китай

Кремль своевременно объявит о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:39

2024-04-25T13:39

2024-04-25T13:39

политика

китай

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кремль своевременно объявит о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все визиты будем объявлять своевременно", - ответил Песков на вопрос о том, правда ли, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания будет в Китай. "Вместе с китайскими партнерами мы все объявим", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин