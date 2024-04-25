https://ria.ru/20240425/kharkov-1942272478.html

Жители Харькова покидают город

Жители Харькова покидают город - РИА Новости, 25.04.2024

Жители Харькова покидают город

Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:41

2024-04-25T14:41

2024-04-25T14:41

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации Виталий Ганчев. По его словам, в данный момент в Харькове осталось около 60% населения от того количество людей, которые проживали в городе на февраль 2022 года. "На начало СВО было от двух миллионов, на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона - 1,3 миллиона человек", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html

харьков

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Дарья Буймова

в мире, харьков, виталий ганчев