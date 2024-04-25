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Жители Харькова покидают город - РИА Новости, 25.04.2024
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14:41 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/kharkov-1942272478.html
Жители Харькова покидают город
Жители Харькова покидают город - РИА Новости, 25.04.2024
Жители Харькова покидают город
Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:41
2024-04-25T14:41
в мире
харьков
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации Виталий Ганчев. По его словам, в данный момент в Харькове осталось около 60% населения от того количество людей, которые проживали в городе на февраль 2022 года. "На начало СВО было от двух миллионов, на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона - 1,3 миллиона человек", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
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в мире, харьков, виталий ганчев
В мире, Харьков, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Жители Харькова покидают город

Ганчев: население Харькова сократилось за два года до 1,2 миллиона человек

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации Виталий Ганчев.
По его словам, в данный момент в Харькове осталось около 60% населения от того количество людей, которые проживали в городе на февраль 2022 года.
"На начало СВО было от двух миллионов, на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона - 1,3 миллиона человек", - сказал Ганчев.
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВиталий Ганчев
 
 
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