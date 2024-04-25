https://ria.ru/20240425/kharkov-1942272478.html
Жители Харькова покидают город
Жители Харькова покидают город - РИА Новости, 25.04.2024
Жители Харькова покидают город
Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:41
2024-04-25T14:41
2024-04-25T14:41
в мире
харьков
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации Виталий Ганчев. По его словам, в данный момент в Харькове осталось около 60% населения от того количество людей, которые проживали в городе на февраль 2022 года. "На начало СВО было от двух миллионов, на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона - 1,3 миллиона человек", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, виталий ганчев
В мире, Харьков, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Жители Харькова покидают город
Ганчев: население Харькова сократилось за два года до 1,2 миллиона человек
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Жители Харькова покидают город, население сократилось за последние два года с двух миллионов человек до 1,2 миллиона, сообщил глава Харьковской администрации Виталий Ганчев.
По его словам, в данный момент в Харькове осталось около 60% населения от того количество людей, которые проживали в городе на февраль 2022 года.
"На начало СВО было от двух миллионов, на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона - 1,3 миллиона человек", - сказал Ганчев.