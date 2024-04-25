https://ria.ru/20240425/khakery-1942179115.html

Стало известно, сколько заработали хакеры на вымогательстве в 2023 году

Стало известно, сколько заработали хакеры на вымогательстве в 2023 году - РИА Новости, 25.04.2024

Стало известно, сколько заработали хакеры на вымогательстве в 2023 году

Хакеры по всему миру в 2023 году сместили акцент с шифрования украденных данных компаний на их использование для вымогательства, за год получили рекордную за... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:29

2024-04-25T05:29

2024-04-25T05:29

технологии

positive technologies

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Хакеры по всему миру в 2023 году сместили акцент с шифрования украденных данных компаний на их использование для вымогательства, за год получили рекордную за всю историю сумму выкупов - более миллиарда долларов, следует из материалов исследования Positive Technologies, которое есть в распоряжении РИА Новости. "По данным исследования Positive Technologies, 2023 год ознаменовался рекордными выкупами операторам вымогательского ПО, а также значительным увеличением масштабов и сложности атак шифровальщиков. Выплаты вымогателям в прошлом году составили более 1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за всю историю", - говорится в исследовании. Больше всех от таких действий пострадали медицинские организации: каждая пятая атака на компании из этой отрасли в 2023 году была проведена с использованием вымогательского ПО. Это привело к закрытию некоторых учреждений, перенаправлению карет скорой помощи в другие больницы и задержке в предоставлении медицинских услуг. Также отраслями, которые активнее всего атаковали шифровальщики, стали организации из сферы науки и образования, государственные учреждения и промышленные организации. "С серьезным ущербом в результате атаки вымогателей из группировки Rhysida столкнулась американская медицинская компания Prospect Medical Holdings. Российская лабораторная служба "Хеликс" также подверглась серьезной кибератаке с помощью шифровальщика. Злоумышленники пытались нарушить работу лабораторных комплексов и спровоцировать утечку персональных данных. В результате атаки произошла задержка в выдаче результатов исследований клиентам. Потери чувствительных данных удалось избежать", - привели пример в Positive Technologies. Вредоносное ПО распространялось в основном через электронную почту, а также путем компрометации компьютеров и серверов. Хакеры переключились с простого шифрования данных на угрозы публикации украденной информации. К примеру, одна из крупнейших компаний в сфере гостиничного и развлекательного бизнеса Caesars Entertainment заплатила выкуп в размере 15 миллионов долларов вымогателям, которые угрожали опубликовать украденные данные клиентов из программы лояльности. "В 2023 году акцент сместился с шифрования на использование украденных данных для получения денежной выгоды через вымогательство. Этот тренд сформировался в связи с тем, что организации начали внедрять более комплексные меры защиты, - с точки зрения злоумышленников, это делает атаки шифровальщиков менее эффективными. Кроме того, отказ от шифрования и переход к вымогательству через угрозу публикации украденных данных может быть обусловлен выпуском специалистами по безопасности различных дешифраторов", - объяснила руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941909512.html

https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html

https://ria.ru/20240221/podpisi-1928627351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, positive technologies