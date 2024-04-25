https://ria.ru/20240425/khab-1942184470.html

Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ

Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ - РИА Новости, 25.04.2024

Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ

Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:27

2024-04-25T07:27

2024-04-25T07:27

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россия

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ДУБАЙ, 25 апр - РИА Новости. Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс". "В силу того, что загрузка, выгрузка, дополнительные затраты - нашим экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать здесь зерновое хранилище… Наши компании, крупные наши экспортеры, серьезно глубоко прорабатывали, просчитывали", - добавил торгпред. По его словам, ОАЭ заинтересованы в данной инициативе, при этом экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.

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в мире, экономика, оаэ, россия, синергия, фонд "росконгресс"