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Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ - РИА Новости, 25.04.2024
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07:27 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/khab-1942184470.html
Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ
Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ - РИА Новости, 25.04.2024
Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ
Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:27
2024-04-25T07:27
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ДУБАЙ, 25 апр - РИА Новости. Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс". "В силу того, что загрузка, выгрузка, дополнительные затраты - нашим экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать здесь зерновое хранилище… Наши компании, крупные наши экспортеры, серьезно глубоко прорабатывали, просчитывали", - добавил торгпред. По его словам, ОАЭ заинтересованы в данной инициативе, при этом экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.
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в мире, экономика, оаэ, россия, синергия, фонд "росконгресс"
В мире, Экономика, ОАЭ, Россия, Синергия, Фонд "Росконгресс"
Российские компании рассматривают создание зернового хаба в ОАЭ

Торгпред Терехин: в ОАЭ могут создать российский зерновой хаб

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ДУБАЙ, 25 апр - РИА Новости. Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.
"Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс".
"В силу того, что загрузка, выгрузка, дополнительные затраты - нашим экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать здесь зерновое хранилище… Наши компании, крупные наши экспортеры, серьезно глубоко прорабатывали, просчитывали", - добавил торгпред.
По его словам, ОАЭ заинтересованы в данной инициативе, при этом экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.
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В миреЭкономикаОАЭРоссияСинергияФонд "Росконгресс"
 
 
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