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В Белоруссии ликвидировали резидентуру спецслужб Украины
В Белоруссии ликвидировали резидентуру спецслужб Украины - РИА Новости, 25.04.2024
В Белоруссии ликвидировали резидентуру спецслужб Украины
Спецслужбы Белоруссии ликвидировали резидентуру украинских спецслужб в количестве 20 человек, за содействие им задержаны около 30 жителей республики, заявил в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:47
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы Белоруссии ликвидировали резидентуру украинских спецслужб в количестве 20 человек, за содействие им задержаны около 30 жителей республики, заявил в четверг председатель белорусского комитета госбезопасности Иван Тертель."Только в прошлом 2023 и прошедшем периоде этого года пресечено более 40 каналов переброски оружия, взрывчатки и иных средств поражения из Украины в Белоруссию… Ликвидирована резидентура украинских спецслужб из числа жителей Драгического, Лоевского и других районов общей численностью около 20 человек. За содействие спецслужбам Украины, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, более 30 человек", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://radiosputnik.ru/20240425/lukashenko-1942253184.html
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В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Минск
В Белоруссии ликвидировали резидентуру спецслужб Украины
КГБ: в Белоруссии ликвидировали резидентуру спецслужб Украины из 20 человек