https://ria.ru/20240425/kazakhstan-1942200962.html

Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество

Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество - РИА Новости, 25.04.2024

Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество, вовлечь граждан в чужие... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:46

2024-04-25T09:46

2024-04-25T10:04

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество, вовлечь граждан в чужие информационные войны."Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов", - сказал он, выступая в четверг на заседании 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".По словам Токаева, "необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество". "Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан. Важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права", - отметил президент Казахстана.Он сообщил, что задачей властей является укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям.

https://ria.ru/20240413/kazakhstan-1939783834.html

https://ria.ru/20240315/gerb-1933265320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире