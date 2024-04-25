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Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество - РИА Новости, 25.04.2024
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09:46 25.04.2024 (обновлено: 10:04 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kazakhstan-1942200962.html
Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество
Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество - РИА Новости, 25.04.2024
Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество, вовлечь граждан в чужие... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:46
2024-04-25T10:04
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество, вовлечь граждан в чужие информационные войны."Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов", - сказал он, выступая в четверг на заседании 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".По словам Токаева, "необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество". "Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан. Важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права", - отметил президент Казахстана.Он сообщил, что задачей властей является укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям.
https://ria.ru/20240413/kazakhstan-1939783834.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Токаев призвал жестко пресекать попытки расколоть казахское общество

Токаев призвал пресекать попытки вовлечь граждан Казахстана в чужие инфовойны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество, вовлечь граждан в чужие информационные войны.
"Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов", - сказал он, выступая в четверг на заседании 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".
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По словам Токаева, "необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество". "Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан. Важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права", - отметил президент Казахстана.
Он сообщил, что задачей властей является укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям.
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