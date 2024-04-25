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"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах - РИА Новости, 25.04.2024
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09:56 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/karty-1942202305.html
"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах
"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах - РИА Новости, 25.04.2024
"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах
Сервис "Яндекс Карты" при построении маршрута пешком стал показывать примерное количество шагов, которое пройдет пользователь, а также график перепада высот,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:56
2024-04-25T09:56
технологии
яндекс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" при построении маршрута пешком стал показывать примерное количество шагов, которое пройдет пользователь, а также график перепада высот, сообщила пресс-служба компании. "При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате "Карты" покажут график перепада высот и количество крутых подъемов и лестниц в пути. Кроме того, пешеходы увидят примерное количество шагов, а велосипедисты - есть ли на маршруте велодорожки и придется ли съезжать на проезжую часть", - говорится в сообщении. На картах также автоматически меняется обзор по направлению движения, маршрут сам приближается и отдаляется. "Например, когда нужно долго идти или ехать по прямой, видно больше пути впереди. А когда близится поворот, приложение покажет подсказку и приблизит карту, чтобы было лучше видно, куда именно нужно свернуть", - пояснили в компании. Также в приложении ярче отображаются номера домов и подъездов, а пользователь видит больше тропинок и тротуаров, велодорожек. Курсор маршрута привязывается к ним, и это позволяет точнее видеть путь. Компания планирует добавить новые улучшения: например, при выборе маршрута можно будет исключить варианты с крутыми подъемами.
https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах

"Яндекс Карты" при построении маршрута стали показывать примерное число шагов

© РИА НовостиПриложение Яндекс.Карты
Приложение Яндекс.Карты - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости
Приложение Яндекс.Карты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" при построении маршрута пешком стал показывать примерное количество шагов, которое пройдет пользователь, а также график перепада высот, сообщила пресс-служба компании.
"При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате "Карты" покажут график перепада высот и количество крутых подъемов и лестниц в пути. Кроме того, пешеходы увидят примерное количество шагов, а велосипедисты - есть ли на маршруте велодорожки и придется ли съезжать на проезжую часть", - говорится в сообщении.
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На картах также автоматически меняется обзор по направлению движения, маршрут сам приближается и отдаляется. "Например, когда нужно долго идти или ехать по прямой, видно больше пути впереди. А когда близится поворот, приложение покажет подсказку и приблизит карту, чтобы было лучше видно, куда именно нужно свернуть", - пояснили в компании.
Также в приложении ярче отображаются номера домов и подъездов, а пользователь видит больше тропинок и тротуаров, велодорожек. Курсор маршрута привязывается к ним, и это позволяет точнее видеть путь.
Компания планирует добавить новые улучшения: например, при выборе маршрута можно будет исключить варианты с крутыми подъемами.
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