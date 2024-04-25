https://ria.ru/20240425/karty-1942202305.html

"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах

"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах - РИА Новости, 25.04.2024

"Яндекс Карты" стали показывать количество шагов в пешеходных маршрутах

Сервис "Яндекс Карты" при построении маршрута пешком стал показывать примерное количество шагов, которое пройдет пользователь, а также график перепада высот,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:56

2024-04-25T09:56

2024-04-25T09:56

технологии

яндекс

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" при построении маршрута пешком стал показывать примерное количество шагов, которое пройдет пользователь, а также график перепада высот, сообщила пресс-служба компании. "При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате "Карты" покажут график перепада высот и количество крутых подъемов и лестниц в пути. Кроме того, пешеходы увидят примерное количество шагов, а велосипедисты - есть ли на маршруте велодорожки и придется ли съезжать на проезжую часть", - говорится в сообщении. На картах также автоматически меняется обзор по направлению движения, маршрут сам приближается и отдаляется. "Например, когда нужно долго идти или ехать по прямой, видно больше пути впереди. А когда близится поворот, приложение покажет подсказку и приблизит карту, чтобы было лучше видно, куда именно нужно свернуть", - пояснили в компании. Также в приложении ярче отображаются номера домов и подъездов, а пользователь видит больше тропинок и тротуаров, велодорожек. Курсор маршрута привязывается к ним, и это позволяет точнее видеть путь. Компания планирует добавить новые улучшения: например, при выборе маршрута можно будет исключить варианты с крутыми подъемами.

https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html

https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, яндекс