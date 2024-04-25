https://ria.ru/20240425/kadry-1942286456.html

Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин

Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:37

2024-04-25T15:37

2024-04-25T15:51

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей