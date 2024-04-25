https://ria.ru/20240425/kadry-1942286456.html
Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин
Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин
Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:37
2024-04-25T15:37
2024-04-25T15:51
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов, заявил Путин
Путин призвал искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов