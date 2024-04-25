https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 25.04.2024
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:40
2024-04-25T16:40
2024-04-25T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150745/60/1507456093_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_0e368b61b14789a23df85f1ac197f0aa.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда Р. (подозреваемому – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда.Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, его избили и похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более 3 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Позже одного из подозреваемых в нападении удалось задержать. Сообщалось, что это 17-летний местный житель.
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150745/60/1507456093_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6b99d7ddcc6cf8f655797e01acb2bb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Россия
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
Суд Волгограда арестовал подростка по подозрению в избиении участника СВО