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В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 25.04.2024
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:40
2024-04-25T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
россия
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда Р. (подозреваемому – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда.Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, его избили и похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более 3 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Позже одного из подозреваемых в нападении удалось задержать. Сообщалось, что это 17-летний местный житель.
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
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происшествия, волгоград, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Россия
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО

Суд Волгограда арестовал подростка по подозрению в избиении участника СВО

© РИА Новости / Алексей Вовк | Перейти в медиабанкЗадержанный в суде в наручниках
Задержанный в суде в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Задержанный в суде в наручниках. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«
"Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда Р. (подозреваемому – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, его избили и похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более 3 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Позже одного из подозреваемых в нападении удалось задержать. Сообщалось, что это 17-летний местный житель.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградРоссия
 
 
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