https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html

В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО

В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 25.04.2024

В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО

Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:40

2024-04-25T16:40

2024-04-25T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении и ограблении участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда Р. (подозреваемому – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда.Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, его избили и похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более 3 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Позже одного из подозреваемых в нападении удалось задержать. Сообщалось, что это 17-летний местный житель.

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

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происшествия, волгоград, россия