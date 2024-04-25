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Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии - РИА Новости, 25.04.2024
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11:47 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942229931.html
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии - РИА Новости, 25.04.2024
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии
Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:47
2024-04-25T11:47
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании", - сказал адвокат. Ранее в суде не уточнили, за что именно отдел МВД России по Тверскому району Москвы составил протокол в отношении Ивлеевой. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

Блогер Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер и телеведущая Анастасия Ивлеева
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании", - сказал адвокат.
Ранее в суде не уточнили, за что именно отдел МВД России по Тверскому району Москвы составил протокол в отношении Ивлеевой. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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