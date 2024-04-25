https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942229931.html
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии - РИА Новости, 25.04.2024
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии
Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:47
2024-04-25T11:47
2024-04-25T11:47
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании", - сказал адвокат. Ранее в суде не уточнили, за что именно отдел МВД России по Тверскому району Москвы составил протокол в отношении Ивлеевой. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240423/milyavskaya-1941886899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии
Блогер Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии