https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942229931.html

Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии - РИА Новости, 25.04.2024

Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:47

2024-04-25T11:47

2024-04-25T11:47

происшествия

москва

россия

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение административного протокола, который на нее составили за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании", - сказал адвокат. Ранее в суде не уточнили, за что именно отдел МВД России по Тверскому району Москвы составил протокол в отношении Ивлеевой. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240423/milyavskaya-1941886899.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева