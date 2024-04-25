https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов - РИА Новости, 25.04.2024

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов

Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:27

2024-04-25T12:27

2024-04-25T12:46

происшествия

россия

тимур иванов

дмитрий песков

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля опасений по поводу того, что в период следствия могут возникнуть задержки в работе. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.

https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html

https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тимур иванов, дмитрий песков, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова