https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов - РИА Новости, 25.04.2024
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:46
происшествия
россия
тимур иванов
дмитрий песков
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля опасений по поводу того, что в период следствия могут возникнуть задержки в работе. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.
https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_622faa13fbf46a2478a2b0518e5a4452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тимур иванов, дмитрий песков, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Дмитрий Песков, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Песков: контракты, которые курировал Тимур Иванов, будут исполняться
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля опасений по поводу того, что в период следствия могут возникнуть задержки в работе.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин
, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.