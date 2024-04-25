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Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов - РИА Новости, 25.04.2024
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12:27 25.04.2024 (обновлено: 12:46 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов - РИА Новости, 25.04.2024
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:46
происшествия
россия
тимур иванов
дмитрий песков
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля опасений по поводу того, что в период следствия могут возникнуть задержки в работе. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.
https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html
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происшествия, россия, тимур иванов, дмитрий песков, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Дмитрий Песков, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов

Песков: контракты, которые курировал Тимур Иванов, будут исполняться

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Контракты, выполнение которых курировал задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля опасений по поводу того, что в период следствия могут возникнуть задержки в работе.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.
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ПроисшествияРоссияТимур ИвановДмитрий ПесковСергей БородинДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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