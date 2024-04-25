https://ria.ru/20240425/ivanov-1942209388.html
Адвокаты не стали комментировать арест замминистра обороны
Адвокаты не стали комментировать арест замминистра обороны - РИА Новости, 25.04.2024
Адвокаты не стали комментировать арест замминистра обороны
Адвокаты не стали комментировать постановление Басманного суда Москвы об аресте нового фигуранта дела замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:22
2024-04-25T10:22
2024-04-25T10:38
происшествия
москва
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Адвокаты не стали комментировать постановление Басманного суда Москвы об аресте нового фигуранта дела замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из суда. Басманный суд Москвы сегодня арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки. При этом в сообщении Мосгорсуда Иванов назван бывшим замминистра, хотя официальных заявления на этот счет от Минобороны не было. Защитники отказались беседовать с корреспондентом, сославшись на то, что не получали на это разрешение от доверителя. Они также не представились. На заседании присутствовали родственники Фомина, после процесса они обсуждали с защитниками вопросы бытового характера, связанные с его помещением в СИЗО. Все три ареста по делу Иванова проходили в новом для столичных судов стиле: ходатайства слушались до 9 утра, то есть до начала работы судов и допуска в здание посетителей. Корреспондент РИА Новости увидел, что уже в 9.11 мск арестованного Фомина заводили в помещение для конвоя, чтобы отправить в СИЗО. Ни в одном из трех случаев суд заблаговременно не предупреждал прессу о поступлении арестных материалов по этому делу. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован по обвинению в получении взятки.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941944024.html
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Адвокаты не стали комментировать арест замминистра обороны
Адвокаты не стали комментировать арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Адвокаты не стали комментировать постановление Басманного суда Москвы об аресте нового фигуранта дела замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Басманный суд Москвы сегодня арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина
, который обвиняется в даче взятки. При этом в сообщении Мосгорсуда
Иванов назван бывшим замминистра, хотя официальных заявления на этот счет от Минобороны не было.
Защитники отказались беседовать с корреспондентом, сославшись на то, что не получали на это разрешение от доверителя. Они также не представились. На заседании присутствовали родственники Фомина, после процесса они обсуждали с защитниками вопросы бытового характера, связанные с его помещением в СИЗО.
Все три ареста по делу Иванова проходили в новом для столичных судов стиле: ходатайства слушались до 9 утра, то есть до начала работы судов и допуска в здание посетителей. Корреспондент РИА Новости увидел, что уже в 9.11 мск арестованного Фомина заводили в помещение для конвоя, чтобы отправить в СИЗО. Ни в одном из трех случаев суд заблаговременно не предупреждал прессу о поступлении арестных материалов по этому делу.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин
. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован по обвинению в получении взятки.