https://ria.ru/20240425/iskopaemye-1942185239.html

СМИ: ДР Конго обвинила Apple в использовании незаконно добытых ископаемых

СМИ: ДР Конго обвинила Apple в использовании незаконно добытых ископаемых - РИА Новости, 25.04.2024

СМИ: ДР Конго обвинила Apple в использовании незаконно добытых ископаемых

Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:43

2024-04-25T07:43

2024-04-25T07:43

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно добываемых" в конголезских рудниках, где якобы нарушаются права человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на документы. По сообщению агентства, ДР Конго через адвокатов направила на этой неделе двум филиалам Apple во Франции официальное досудебное уведомление. Также письмо было направлено материнской компании, указывает Франс Пресс. "Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека", - передает агентство. Как отмечается, адвокаты утверждают, что ископаемые "вывозятся из ДР Конго, в частности, в Руанду, где они легализуются". Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html

франция

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в мире, технологии, франция, apple, демократическая республика конго, руанда