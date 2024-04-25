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Исход конфликта с Россией может устроить не всех, заявил Зеленский
Исход конфликта с Россией может устроить не всех, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.04.2024
Исход конфликта с Россией может устроить не всех, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что "не уверен, что все будут счастливы" от исхода конфликта Украины и России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:11
2024-04-25T02:11
2024-04-25T02:17
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "не уверен, что все будут счастливы" от исхода конфликта Украины и России. В интервью Fox News он сказал, что украинцы "должны победить". "Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал Зеленский в интервью Fox News. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Исход конфликта с Россией может устроить не всех, заявил Зеленский
Зеленский считает, что исход конфликта с Россией понравится не всем