https://ria.ru/20240425/ishim-1942260525.html

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос на 18 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за последние 6 часов увеличился на 18 сантиметров и к 12.00 мск четверга составил 1139... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:45

2024-04-25T13:45

2024-04-25T13:52

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за последние 6 часов увеличился на 18 сантиметров и к 12.00 мск четверга составил 1139 сантиметров, сообщила администрация муниципалитета. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в Абатском находился на уровне 1121 сантиметр. К 12.00 мск вода поднялась до 1139 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в Абатском находился на уровне 1121 сантиметр. К 12.00 мск вода поднялась до 1139 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных наводнению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения - 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на субботу 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол в свою очередь начал интенсивный подъем в Упоровском районе, где проживают 19,5 тысячи человек.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Затопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940650335.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия